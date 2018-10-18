В Раде предложили передать Вселенскому патриархату здание администрации президента
- ©Michael Kudryavtsev
- globallookpress.com
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный на странице Добкина в Facebook.
«С коллегами... подготовили и подали проект постановления ВР об отмене передачи Андреевского храма вселенскому патриарху. Параллельно подготовили проект постановления ВР о передаче во временное пользование константинопольского патриарха здания администрации президента Украины на улице Банковой сроком до 31 марта 2019 года», — отметил парламентарий.
Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Раду за поддержку его инициативы.