В Раде предложили передать Вселенскому патриархату здание администрации президента

Депутаты Верховной рады (ВР) Михаил Добкин, Нестор Шуфрич и Александр Вилкул подготовили проект постановления о передаче Константинопольскому патриархату здания администрации президента Украины.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный на странице Добкина в Facebook.

«С коллегами... подготовили и подали проект постановления ВР об отмене передачи Андреевского храма вселенскому патриарху. Параллельно подготовили проект постановления ВР о передаче во временное пользование константинопольского патриарха здания администрации президента Украины на улице Банковой сроком до 31 марта 2019 года», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Раду за поддержку его инициативы.