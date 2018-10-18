В Раде предложили передать Вселенскому патриархату здание администрации президента

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Депутаты Верховной рады (ВР) Михаил Добкин, Нестор Шуфрич и Александр Вилкул подготовили проект постановления о передаче Константинопольскому патриархату здания администрации президента Украины.
В Раде предложили передать Вселенскому патриархату здание администрации президента
  • ©Michael Kudryavtsev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный на странице Добкина в Facebook.

«С коллегами... подготовили и подали проект постановления ВР об отмене передачи Андреевского храма вселенскому патриарху. Параллельно подготовили проект постановления ВР о передаче во временное пользование константинопольского патриарха здания администрации президента Украины на улице Банковой сроком до 31 марта 2019 года», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Раду за поддержку его инициативы.

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