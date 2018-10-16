В УПЦ прокомментировали планы митрополита Драбинко стать клириком Константинополя

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) прокомментировал сообщения о том, что митрополит Александр Драбинко объявил себя клириком Константинополя.

«Мне неизвестно, есть ли официальное заявление, подавал ли (его. — RT) в Киевскую митрополию митрополит Александр. Одного лишь заявления в прессе недостаточно для того, чтобы судить о его намерениях», — цитирует Климента РИА Новости.

По его словам, в последнее время митрополит делал в прессе много разных противоречивых заявлений.

Ранее представители Константинопольского патриархата (экзархи) сообщили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию.

15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Профессор РГГУ Михаил Бабкин в беседе с Nation News прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что у Русской православной церкви «нет канонических прав» на Украинскую православную церковь и что «Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществлённую ещё в конце XVII века».