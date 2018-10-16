В УПЦ прокомментировали планы митрополита Драбинко стать клириком Константинополя

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Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) прокомментировал сообщения о том, что митрополит Александр Драбинко объявил себя клириком Константинополя.
В УПЦ прокомментировали планы митрополита Драбинко стать клириком Константинополя
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«Мне неизвестно, есть ли официальное заявление, подавал ли (его. — RT) в Киевскую митрополию митрополит Александр. Одного лишь заявления в прессе недостаточно для того, чтобы судить о его намерениях», — цитирует Климента РИА Новости.

По его словам, в последнее время митрополит делал в прессе много разных противоречивых заявлений.

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