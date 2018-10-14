Порошенко заявил об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ
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«Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществлённую ещё в конце XVII века», — написал он.
По словам украинского лидера, в Константинополе «ясно и недвусмысленно» заявили, что РПЦ «не имеет канонических прав» на УПЦ.
Ранее Порошенко прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно снятия анафемы с патриарха неканонической УПЦ КП филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также относительно «аннексии Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».