Порошенко заявил об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что у Русской православной церкви «нет канонических прав» на Украинскую православную церковь.
Порошенко заявил об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ
  • ©president.gov.ua

«Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществлённую ещё в конце XVII века», — написал он. 

По словам украинского лидера, в Константинополе «ясно и недвусмысленно» заявили, что РПЦ «не имеет канонических прав» на УПЦ.

Ранее Порошенко прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно снятия анафемы с патриарха неканонической УПЦ КП филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также относительно «аннексии Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году». 

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