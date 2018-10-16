Экзархи Константинополя вернулись в Киев
- РИА Новости
«Мы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом — подготовкой к объединительному собору, а потом — предоставлению предстоятелю томоса», — сказали они в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко.
Кроме того, экзархи заявили о готовности работать с представителями всех православных организаций на Украине.
15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине. Это решение также прокомментировал Порошенко.