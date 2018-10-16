Экзархи Константинополя вернулись в Киев

Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом — подготовкой к объединительному собору, а потом — предоставлению предстоятелю томоса», — сказали они в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

Кроме того, экзархи заявили о готовности работать с представителями всех православных организаций на Украине.

15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине. Это решение также прокомментировал Порошенко.