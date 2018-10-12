Порошенко оценил учения на азовском побережье на 12 баллов

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что учения украинских военных на побережье Азовского моря можно оценить на 12 баллов.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

«После просмотра хода учений Пётр Порошенко отметил, что сегодня военные «отработали на твёрдую 12», и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в учениях», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Киева создать систему мониторинга безопасности в Азовском море.