Порошенко оценил учения на азовском побережье на 12 баллов

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что учения украинских военных на побережье Азовского моря можно оценить на 12 баллов.
Порошенко оценил учения на азовском побережье на 12 баллов
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

«После просмотра хода учений Пётр Порошенко отметил, что сегодня военные «отработали на твёрдую 12», и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в учениях», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Киева создать систему мониторинга безопасности в Азовском море.

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