Эксперт назвал «провокационным» заявление Порошенко об оружии в Донбассе

Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT рассказал, что призыв украинского лидера Петра Порошенко к ВСУ в Донбассе в качестве ответных мер применять любое имеющееся в распоряжении оружие не случайно прозвучал в преддверии предстоящих в стране президентских выборов.

По мнению эксперта, в складывающейся политической обстановке президент Украины пытается представить себя в новом образе.

«Если первый президентский срок он получил, выставляя себя миротворцем, который за несколько недель закончит войну путём переговоров, то теперь он всё чаще говорит о войне до победного конца, как задавит Донбасс с помощью миротворцев ООН. Его приказ — это прямое противоречие Минским соглашениям, которые запрещают не просто использование ряда боевых средств на территории Донбасса, но даже размещение их в тех районах», — сказал политолог.

Корнилов также не исключил дальнейшей эскалации конфликта на востоке страны, если за приказом последуют конкретные действия.

При этом эксперт подчеркнул, что на подобные «провокационные заявления» следует «почаще указывать международному сообществу и постоянно требовать реакции» всех гарантов выполнения Минских соглашений.

Ранее Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. Позднее в Кремле ответили на слова президента Украины.