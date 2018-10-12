В Совфеде связали с выборами заявление Порошенко об оружии в Донбассе

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, приказавшего украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся у них оружие.

«Глава украинского государства в очередной раз демонстрирует нежелание исполнения принятых Украиной международных обязательств, в том числе Минских соглашений. Судьба жителей Донбасса, равно как и судьба всех граждан Украины, его не интересует. Усиленная милитаризация Украины, нагнетание вооружённого конфликта на территории Донбасса являются элементами кровавой предвыборной риторики Порошенко, пытающегося любой ценой удержать власть», — сказала она.

При этом Ковитиди добавила, что общественность всё ещё ожидает реакции международных наблюдателей на эскалацию вооружённого конфликта на востоке Украины.

«Вызовом международному сообществу, очевидной угрозой для пограничных с Украиной государств являются обнаруженные Специальной мониторинговой группой ОБСЕ на территории Донбасса украинские зенитно-ракетные комплексы «Бук», предназначенные для уничтожения не только наземных, но и воздушных целей: самолётов, вертолётов и крылатых ракет, которых нет ни в ДНР, ни в ЛНР», — подчеркнула парламентарий.

Ранее Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. Позднее в Кремле ответили на слова президента Украины.

2 октября в СММ ОБСЕ заявили об обнаружении украинских ЗРК «Бук» в Донбассе.