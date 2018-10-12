В Кремле допустили принятие мер в случае гонений на УПЦ на Украине

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет меры в случае гонений против УПЦ МП со стороны украинских радикалов.
В Кремле допустили принятие мер в случае гонений на УПЦ на Украине
  • © Michael Kudryavtsev/Russian Look
  • globallookpress.com

«В случае если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, так же — и об этом неоднократно говорил Путин — Россия будет защищать интересы православных», — сказал Песков.

Он уточнил, что Россия будет использовать «исключительно политико-дипломатические способы».

Ранее пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря заявил, что в случае получения томоса об автокефалии к УПЦ КП присоединятся около половины приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии уже принято.

В середине сентября митрополит Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT рассказал, к чему может привести предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии. По его словам, можно ожидать всего чего угодно — «что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра». Он не исключил, что православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие.

Ранее стало известно, что радикалы захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на западе Украины и ранили двух прихожан.

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