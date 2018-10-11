В Госдуме оценили слова Порошенко о группировке сил на случай атак со стороны Крыма

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что на восточном и крымском направлениях сформированы 39 боевых бригад.
В Госдуме оценили слова Порошенко о группировке сил на случай атак со стороны Крыма
  • РИА Новости

«Ну какие там 39 бригад? Любой, кто внимательно следит за конфликтом на территории, сопряжённой с Крымом, понимает, что все провокации идут именно с украинской стороны. Воду, железнодорожное сообщение прикрывали именно они», — считает Калашников.

Депутат также обратил внимание, что причиной подобных заявлений со стороны Порошенко может быть его низкий предвыборный рейтинг.

«Сегодня там нет никакой нужды в украинских войсках. Да и не способны они противостоять какому-то противнику. Единственное, чем можно объяснить эти заявления, — предвыборный период и пошатнувшийся давным-давно рейтинг Порошенко», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил о создании группировки войск на потенциально угрожающих направлениях с востока и крымского направления.

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