Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!»

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что подписал закон, устанавливающий лозунг националистов «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия.

«Такой подход подсказывает и направление обновления военных уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял закон и я его подписал», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

По его словам, лозунг «Слава Украине!» естественен для каждого украинского воина и гражданина.

Закон был принят Верховной радой 4 октября. Его поддержал 271 парламентарий.

Порошенко назвал лозунг сакральным для украинцев.