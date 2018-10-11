Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!»
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«Такой подход подсказывает и направление обновления военных уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял закон и я его подписал», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».
По его словам, лозунг «Слава Украине!» естественен для каждого украинского воина и гражданина.
Закон был принят Верховной радой 4 октября. Его поддержал 271 парламентарий.
Порошенко назвал лозунг сакральным для украинцев.