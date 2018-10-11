В Раде объяснили решение продлить закон об особом статусе Донбасса

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Украинский депутат Александр Вилкул объяснил решение Верховной рады продлить закон об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России.
В Раде объяснили решение продлить закон об особом статусе Донбасса
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Об этом он сказал в эфире канала «112 Украина».

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и, соответственно, рассыплется конструкция, которая есть сегодня», — процитировал Вилкул Волкера.

По его словам, некоторые фракции голосовали не за мир, а за то, чтобы санкции не снимали.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

15 сентября Курт Волкер призвал продлить действие данного закона, чтобы сохранить единство ЕС в вопросе санкций против России.

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