Волкер заявил, что США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине

Короткая ссылка
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что действия американской стороны не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине.
Волкер заявил, что США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине
  • © U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — заявил он во время выступления на форуме Центра анализа европейской политики.

По мнению дипломата, Россия верит, что «получает выгоду от своего присутствия там».

Ранее Волкер отметил, что необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса для сохранения единства стран ЕС в вопросе санкций против России.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить