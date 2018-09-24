Волкер заявил, что США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что действия американской стороны не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине.

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — заявил он во время выступления на форуме Центра анализа европейской политики.

По мнению дипломата, Россия верит, что «получает выгоду от своего присутствия там».

Ранее Волкер отметил, что необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса для сохранения единства стран ЕС в вопросе санкций против России.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.