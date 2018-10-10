В Крыму оценили планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по полуострову

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в беседе с ФАН оценил планы Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по полуострову.

Он отметил, что Киев проводит недружественную, провокационную политику.

«Планы по обеспечению безопасности в регионе выполняются и будут выполняться. С другой стороны, происходящее здесь — это не проблема Украины», — сказал Иоффе.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с РИА Новости Крым сказал, что к таким резолюциям нужно относиться абсолютно равнодушно.

«Смысла в этой резолюции нет, поскольку никаких действий в соответствии с этой резолюцией никто предпринять не сможет», — пояснил он.

Ранее депутат от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT намерение Украины.