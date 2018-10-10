Эксперт оценил отказ Украины от участия наблюдателей СНГ в выборах

Политолог Семён Уралов в беседе с радио Sputnik оценил решение Украины отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.

По словам эксперта, на Киев повлияли два аспекта.

«Первый связан с Крымом и частью Донбасса», — считает Уралов.

Он отметил, что Украине не нужны наблюдатели, тем более из СНГ, где поддерживают Россию.

Второй аспект, по оценке эксперта, напрямую связан с антироссийской кампанией.

«Они этот градус специально накачивают. Поэтому тема СНГ — взаимодействие, сотрудничество — это одна из тем, по которой они будут выказывать свою антисоюзную позицию», — заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о планах России «вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».

В сентябре член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН отреагировал на указ президента Украины о прекращении договора о дружбе с Россией.