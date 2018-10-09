В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о планах России «вмешаться в выборы»

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о планах России «вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».

По словам сенатора, никому не нужно вмешиваться в дела Украины, чтобы повлиять на судьбу Порошенко, так как украинские избиратели сами его поменяют.

«У Порошенко крайне мало шансов переизбраться на второй срок. Не нужно применять какие-то высокие технологии, влиять на кампанию, работать среди населения», — пояснил Морозов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление Порошенко.

В сентябре член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН отреагировал на указ президента Украины о прекращении договора о дружбе с Россией.

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