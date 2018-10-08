В Совфеде ответили на заявления Порошенко о планах России «вмешаться в выборы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о планах России «вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».

«Порошенко следует общему тренду. Сейчас это модно: любая страна, которая готовится к проведению выборов, обвиняет Россию во вмешательстве. Пётр Порошенко не управляет никакими процессами на Украине и понимает, что шансов избраться честным путём у него совсем мало. Вот и пытается любой ценой заранее подложить себе подстилку, подстраховаться и в случае чего обвинить Россию в своём поражении. Это полная глупость. Нас не интересует, что он там делает, кого они избирают. Живёт Украина — и пусть себе живёт. Главное, чтобы они выполняли Минские соглашения и граждане юго-востока Украины не страдали от перманентной агрессии», — считает Джабаров.

По его словам, желания действующего президента не совпадают с реальным положением дел в стране.

«У Порошенко есть оппозиция. То, чего ему хочется, и то, что на самом деле происходит на Украине, — две разные вещи. Даже если население молчит, это не значит, что оно его поддерживает. Шанс у Порошенко минимальный, и теперь он будет говорить, что ему все мешают, Россия руководит какими-нибудь подпольными политическими силами на Украине и пытается провести своего кандидата. Но у России нет своих кандидатов, и она не собирается вмешиваться во внутренние процессы западных стран, тем более Украины», — заключил он.

Также в преддверии выборов Порошенко заявил, что в стране необходимо усилить ответственность за подкуп избирателей.

Ранее он сообщил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине».