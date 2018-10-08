Порошенко выступил за усиление ответственности за подкуп избирателей
- Reuters
«Ещё одна важная позиция — эффективное противодействие подкупу избирателей», — заявил он на встрече с новыми членами Центризбиркома Украины.
По словам Порошенко, подкуп избирателей является «одной из форм вмешательства в выборы с помощью денег».
Он заявил, что необходимо подготовить и утвердить соответствующие изменения в законодательство Украины. По его словам, законопроекты готовы к рассмотрению.
«Хочу подчеркнуть, что я буду готов после обсуждения в Нацсовете с вашим участием внести в парламент и определить этот законопроект как неотложный», — заявил он.
Ранее Порошенко заявил о планах России «вмешаться в украинские выборы».
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.