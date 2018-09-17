В Совфеде отреагировали на указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН отреагировал на указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией.
В Совфеде отреагировали на указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией
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«Это очередной откровенно недружественный жест, который снимает все правовые гарантии для будущего взаимоотношений Украины и России», — сказал сенатор.

По его словам, пока есть договор, есть и взаимные обязательства, правила, которые стороны по определению должны соблюдать.

Со своей стороны, сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН сказал, что фактически речь идёт не о разрыве договора, а о его непродлении.

Как считает Цеков, решение Порошенко только усложнит положение Украины.

«Придёт время, когда будет подписан новый договор, в основе которого будут лежать положения действующего», — добавил он.

Ранее МИД России назвал прекращение Украиной договора о дружбе деструктивным шагом.

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