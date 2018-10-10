Украина отказалась от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах
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«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда», — заявил Лебедев.
Ранее Лебедев в беседе с «Известиями» оценил намерение Украины покинуть Содружество.
Также сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Украина ухудшила отношения не только с Россией, но и с другими странами СНГ.