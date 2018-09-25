Глава исполкома СНГ оценил намерение Украины покинуть содружество

Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев в беседе с «Известиями» оценил намерение Украины покинуть содружество.

«Украина стояла у истоков создания СНГ и является участницей более 200 международных договоров и более 500 решений, принятых в рамках содружества. При этом она неоднократно инициировала шаги и меры для развития и углубления экономического сотрудничества, которое она считала для себя приоритетным», — напомнил он.

По его словам, участие Киева имело и свои особенности — например, Киев не подписал устав СНГ и договор о коллективной безопасности.

Как отметил Лебедев, можно уверенно говорить, что архитектура содружества в случае выхода Украины не изменится.

«Что касается ущерба содружеству, то он не соизмерим с тем ущербом, который такой контрпродуктивный шаг нанесёт народу Украины», — добавил он.

Ранее Лебедев заявил, что прекращение Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией негативно скажется на гражданах Украины.

Также сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Украина ухудшила отношения не только с Россией, но и с другими странами СНГ.