Захарова рассказала об «информационном бандитизме» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с украинскими телеканалами «112 Украина» и NewsOne.

4 октября Верховная рада приняла резолюцию, согласно которой Совет национальной безопасности Украины вводит личные и экономические санкции против семи юридических лиц, которые владеют телеканалами «112 Украина» и NewsOne и контролируют их работу.

«Это борьба с инакомыслием, это атака на независимые СМИ. В публичном пространстве киевские политики твердят о своей приверженности принципам западной демократии и свободы слова, а на самом деле занимаются настоящим информационным бандитизмом, закрывая неугодные СМИ под вымышленными предлогами, инициируя дела против журналистов по сфальсифицированным обвинениям», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она призвала международные организации и правозащитные структуры дать надлежащую оценку данным действиям.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция по санкциям против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.