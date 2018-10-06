Парубий прокомментировал возможное введение санкций против украинских телеканалов
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«В парламенте зарегистрированы два постановления об отмене решения по санкциям, которые Рада рассмотрит на ближайшей пленарной неделе. Я не сомневаюсь, что они будут отклонены», — цитирует его пресс-служба Рады.
Парубий также выразил уверенность, что «Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения».
Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов.
Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко назвал цензурой резолюцию Рады о санкциях против телеканалов.