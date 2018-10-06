Парубий прокомментировал возможное введение санкций против украинских телеканалов

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Верховная рада не отменит постановление о введении санкций против украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Такое мнение выразил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Парубий прокомментировал возможное введение санкций против украинских телеканалов
  • © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В парламенте зарегистрированы два постановления об отмене решения по санкциям, которые Рада рассмотрит на ближайшей пленарной неделе. Я не сомневаюсь, что они будут отклонены», — цитирует его пресс-служба Рады.

Парубий также выразил уверенность, что «Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения».

Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко назвал цензурой резолюцию Рады о санкциях против телеканалов.

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