Парубий прокомментировал возможное введение санкций против украинских телеканалов

Верховная рада не отменит постановление о введении санкций против украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Такое мнение выразил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«В парламенте зарегистрированы два постановления об отмене решения по санкциям, которые Рада рассмотрит на ближайшей пленарной неделе. Я не сомневаюсь, что они будут отклонены», — цитирует его пресс-служба Рады.

Парубий также выразил уверенность, что «Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения».

Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко назвал цензурой резолюцию Рады о санкциях против телеканалов.