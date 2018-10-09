Глава РПЦ заявил о притязаниях патриарха Варфоломея «на вселенскую власть»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть».

Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Сегодня, когда константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне православия. И мы будем хранить твёрдо наши православные каноны, нашу веру», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл написал письма предстоятелям всех поместных православных церквей, в которых рассказал о ситуации на Украине.

В свою очередь, депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.