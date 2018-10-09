Глава РПЦ заявил о притязаниях патриарха Варфоломея «на вселенскую власть»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть».
Глава РПЦ заявил о притязаниях патриарха Варфоломея «на вселенскую власть»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Сегодня, когда константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне православия. И мы будем хранить твёрдо наши православные каноны, нашу веру», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл написал письма предстоятелям всех поместных православных церквей, в которых рассказал о ситуации на Украине.

В свою очередь, депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.

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