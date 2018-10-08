В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Донецкий и Калиново, сёл Лозовое, Сокольники, Калиновка и посёлка Михайловка.

«Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины продлила срок действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил продление закона.

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