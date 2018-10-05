В Госдуме назвали домыслом «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»

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Марианна Чурсина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT раскритиковал «план Б» украинского «Нафтогаза» получить от России денежную «компенсацию ущерба» в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме назвали домыслом «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Нет никаких договоров, по которым Российская Федерация обязана всю жизнь до скончания веков проводить транзит газа через Украину. Если нет такого договора, то Россия имеет право работать по всем другим направлениям по транзиту газа в Европу. Поэтому у них может быть очень много планов, но это всё домыслы, чтобы потешить собственное самолюбие и, может, просто попиариться. Но ничего реального за этим, конечно, не стоит», — сказал Ананских.

Он добавил, что украинская сторона, принявшая решение подать соответствующий иск в Международный арбитраж, «только потратится на адвокатов».

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о «плане Б» на случай запуска «Северного потока — 2», который подразумевает иск к России на $12 млрд.

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