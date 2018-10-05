Эксперт оценил «план Б» Украины на случай запуска «Северного потока — 2»

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Марианна Чурсина
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о «плане Б» Киева на случай запуска газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил «план Б» Украины на случай запуска «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Ранее Витренко сообщил, что украинская сторона подала иск к России на $12 млрд, чтобы получить «компенсацию ущерба» от реализации российского проекта.

«Такие заявления, очевидно, свидетельствуют, что Украина не собирается вести конструктивный диалог. Это очень прискорбно, поскольку планом А, Б и В для Киева должны стать поиск и предложение конкурентоспособных условий, чтобы у покупателя услуг по транзиту был интерес к продолжению сотрудничества. Кроме того, предоставление необходимых гарантий, что этот транзит будет безопасным во всех смыслах», — сказал он.

При этом Гривач назвал бредом попытку Киева таким образом получить «компенсацию недополученной тарифной выручки».

«С точки зрения здравого смысла, это всё не имеет никакой почвы под собой. У «Газпрома» нет функций — нигде такого не записано, что компания должна обеспечивать жизнеспособность украинской газотранспортной системы и поддерживать её в любых ситуациях перечислением денег за транзитные объёмы. Если Украине очень нужно, чтобы кто-то содержал её систему, тогда Киеву надо было её в своё время передать в газотранспортный консорциум, от которого украинские власти отказались», — заключил эксперт.

15 сентября на Украине оценили возможный ущерб от реализации «Северного потока — 2».

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