В Крыму ответили на заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе

Депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН ответил на заявление капитана первого ранга Дмитрия Коваленко о том, что украинские моряки кораблей «Донбасс» и «Корец» были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.

«Я надеюсь, что на Украине есть настоящие офицеры в прямом смысле этого слова. Это профессия, которая существует во всём мире», — сказал Черняк.

По его мнению, тот, кто имеет честь себя так называть, никогда бы не стал заниматься подобным.

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» считает, что слова Коваленко продолжают провокационные заявления, связанные с проходом украинских кораблей под Крымским мостом.

Как отметил Ганжара, сопоставлять боевые возможности флотов России и Украины даже на бумаге нет смысла.

«И раздражение Киева, вызванное таким положением вещей, выливается в смехотворные и абсурдные заявления украинских капитанов», — добавил он.

Ранее в Совфеде оценили заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе.