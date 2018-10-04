В Крыму ответили на заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе

Короткая ссылка
Депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН ответил на заявление капитана первого ранга Дмитрия Коваленко о том, что украинские моряки кораблей «Донбасс» и «Корец» были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.
В Крыму ответили на заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе
  • Корабль управления «Донбасс» ВМФ Украины © Wikipedia

«Я надеюсь, что на Украине есть настоящие офицеры в прямом смысле этого слова. Это профессия, которая существует во всём мире», — сказал Черняк.

По его мнению, тот, кто имеет честь себя так называть, никогда бы не стал заниматься подобным.

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» считает, что слова Коваленко продолжают провокационные заявления, связанные с проходом украинских кораблей под Крымским мостом.

Как отметил Ганжара, сопоставлять боевые возможности флотов России и Украины даже на бумаге нет смысла.

«И раздражение Киева, вызванное таким положением вещей, выливается в смехотворные и абсурдные заявления украинских капитанов», — добавил он.

Ранее в Совфеде оценили заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить