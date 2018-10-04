Эксперт прокомментировал слова украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе

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Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в беседе с радио Sputnik прокомментировал слова капитана первого ранга Дмитрия Коваленко о том, что украинские моряки кораблей «Донбасс» и «Корец» были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.
Эксперт прокомментировал слова украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе
  • © пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК

По его мнению, подобная «демонстрация боеспособности» свидетельствует о том, что в действительности суда ни к чему не годны.

«Коваленко заявляет, что он устроил провокацию, фактически создав опасную ситуацию, пойдя на грубейшее нарушение правил. Это может закончиться очень плачевно», — сказал Жилин.

Со своей стороны, зампред комитета Госсовета Республики Крым по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников в беседе с «Российской газетой» отметил, что заявления Коваленко нельзя воспринимать серьёзно.

«Мне сложно говорить о боеспособности этих катеров и самого состава, но исходя из состояния тех морских сил, которые раньше были в Крыму, там была очень слабая подготовка», — добавил Шувайников.

Ранее в Совфеде оценили заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе.

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