Экс-начальник штаба ЧФ оценил заявление о «невидимом» бронекатере Украины

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил заявление командира украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы о том, что его корабль «невидим» для российского флота.

«Когда он ещё был в Чёрном море, не доходя до Керченского пролива, о нём уже знали, и это всё глупость, что он там говорит. Это ему казалось, что за ним не следят», — сказал Святашов.

По его словам, Чёрное море — зона свободного судоходства, и «Кременчуг» ничего не нарушал, поэтому российским пограничникам не требовалось сопровождать украинский бронекатер.

Святашов также отметил, что бронекатера не представляют опасности.

Со своей стороны, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в беседе с Nation News заявил, что подобные высказывания на Украине следует расценивать как дополнительный пиар в преддверии выборов.

«Сейчас на Украине идёт предвыборная кампания, и для достижения цели хороши все средства», — полагает он.

Ранее в Крыму усомнились в заявлении о «невидимом» бронекатере Украины.