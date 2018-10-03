Экс-начальник штаба ЧФ оценил заявление о «невидимом» бронекатере Украины

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Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил заявление командира украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы о том, что его корабль «невидим» для российского флота.
Экс-начальник штаба ЧФ оценил заявление о «невидимом» бронекатере Украины
  • ©navy.mil.gov.ua

«Когда он ещё был в Чёрном море, не доходя до Керченского пролива, о нём уже знали, и это всё глупость, что он там говорит. Это ему казалось, что за ним не следят», — сказал Святашов.

По его словам, Чёрное море — зона свободного судоходства, и «Кременчуг» ничего не нарушал, поэтому российским пограничникам не требовалось сопровождать украинский бронекатер.

Святашов также отметил, что бронекатера не представляют опасности.

Со своей стороны, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в беседе с Nation News заявил, что подобные высказывания на Украине следует расценивать как дополнительный пиар в преддверии выборов.

«Сейчас на Украине идёт предвыборная кампания, и для достижения цели хороши все средства», — полагает он.

Ранее в Крыму усомнились в заявлении о «невидимом» бронекатере Украины.

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