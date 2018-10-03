В Крыму усомнились в заявлении о «невидимом» бронекатере Украины
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«Этот деятель хочет нам рассказать, что на вооружении украинского флота есть корабли, которые можно назвать «Летучий голландец». Сказки про «Летучего голландца» уже давно взрослые люди прочитали и понимают, что это сказки, а этот деятель всё продолжает верить в сказки», — приводит РИА Новости его слова.
По мнению Иоффе, теперь на Украине заявят, что у них на базе морского флота «ещё есть много морских вооружений, но они тоже невидимые».
«Это очень удобная позиция — рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда», — добавил он.
Он подчеркнул, что мимо специальных подразделений пограничников в Крыму «муха не пролетит, не то что мифический «Летучий голландец».
Ранее командир украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александр Регула заявил, что его корабль «невидим» для флота России.