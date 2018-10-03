В Крыму усомнились в заявлении о «невидимом» бронекатере Украины

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал сказками заявления украинского командира о бронекатере, который невидим для российского флота.

«Этот деятель хочет нам рассказать, что на вооружении украинского флота есть корабли, которые можно назвать «Летучий голландец». Сказки про «Летучего голландца» уже давно взрослые люди прочитали и понимают, что это сказки, а этот деятель всё продолжает верить в сказки», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Иоффе, теперь на Украине заявят, что у них на базе морского флота «ещё есть много морских вооружений, но они тоже невидимые».

«Это очень удобная позиция — рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда», — добавил он.

Он подчеркнул, что мимо специальных подразделений пограничников в Крыму «муха не пролетит, не то что мифический «Летучий голландец».

Ранее командир украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александр Регула заявил, что его корабль «невидим» для флота России.