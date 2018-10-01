В Совфеде оценили предложение приравнять понятие «русский мир» к нацизму

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал регистрацию в Раде законопроекта, предлагающего запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой нацизма».

«К власти на Украине в результате государственного переворота пришли неонацисты. Их главные задачи в области идеологии связаны с ликвидацией понимания русского мира, потому что именно на этом основана духовность украинского народа, которая остаётся его частью. Задача националистов — сделать всё возможное, чтобы выдавить из украинской культуры, мысли, философии то, что является духовным стержнем. Поэтому в Раде появляются такие законопроекты, на которые они пытаются опереться», — отметил Морозов.

По его словам, большинство жителей Украины уже осознают, что привело страну к краху экономики и социальной сферы.

«Население Украины уже горько сожалеет о том, что многие принимали участие в государственном перевороте в 2014 году и поддержали националистические силы в различных крупных городах. Разрушены не только идеология, культура, но и экономика, социальная сфера. Украина стала одной из беднейших стран Европы», — заключил Морозов.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».