В Совфеде оценили предложение приравнять понятие «русский мир» к нацизму

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал регистрацию в Раде законопроекта, предлагающего запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой нацизма».
В Совфеде оценили предложение приравнять понятие «русский мир» к нацизму
  • РИА Новости

«К власти на Украине в результате государственного переворота пришли неонацисты. Их главные задачи в области идеологии связаны с ликвидацией понимания русского мира, потому что именно на этом основана духовность украинского народа, которая остаётся его частью. Задача националистов — сделать всё возможное, чтобы выдавить из украинской культуры, мысли, философии то, что является духовным стержнем. Поэтому в Раде появляются такие законопроекты, на которые они пытаются опереться», — отметил Морозов.

По его словам, большинство жителей Украины уже осознают, что привело страну к краху экономики и социальной сферы.  

«Население Украины уже горько сожалеет о том, что многие принимали участие в государственном перевороте в 2014 году и поддержали националистические силы в различных крупных городах. Разрушены не только идеология, культура, но и экономика, социальная сфера. Украина стала одной из беднейших стран Европы», — заключил Морозов.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».

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