Эксперт объяснил желание Украины запретить понятие «русский мир»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал регистрацию в Раде законопроекта, предлагающего запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».

«Подобного рода предложения очень чётко вписываются в жёсткую антироссийскую линию, которую проводят украинские власти с момента государственного переворота 2014 года. Культурно-историческая идея русского мира — хорошая возможность странам постсоветского пространства на основе общей истории и выстроенных культурных, экономических, промышленных и других коммуникаций развивать свои государства. К сожалению, идеологическая основа нынешнего украинского режима не просто антироссийская, она русофобская», — отметил Данюк.

По словам эксперта, в преддверии выборов на Украине подобные популистские заявления будут звучать чаще.

Эксперт уверен, что, несмотря на запрет на всё русское на Украине, подавляющее большинство её жителей не перестанут быть частью русского мира.

«В первую очередь люди, которые родились в Советском Союзе, прекрасно знали русский язык, получали тогда ещё советское образование, но тем не менее образование условно русского мира. В условиях политической выживаемости на Украине отсутствие антироссийской риторики ставит тебя под угрозу. Если ты не высказываешься против России, ты либо агент Кремля, либо нелояльная нынешнему политическому режиму фигура, что грозит попыткой избавления», — заявил он.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».