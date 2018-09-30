Опубликовано видео взрыва в Донецке, при котором погиб Захарченко

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В сети появилось видео взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Опубликовано видео взрыва в Донецке, при котором погиб Захарченко
  • РИА Новости

Кадры были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1».

Видео демонстрирует, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе «Сепар» в центре Донецка, после чего периметр осматривает охрана.

Когда в помещение входит глава республики вместе с охраной, раздаётся взрыв.

Ранее в ДНР сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ.

Власти республики также заявляли, что убийство Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

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