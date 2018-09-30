Опубликовано видео взрыва в Донецке, при котором погиб Захарченко

В сети появилось видео взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Кадры были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1».

ЭКСКЛЮЗИВ



Убийство Александра Захарченко. Видео последних секунд жизни главы ДНР pic.twitter.com/LoDuDTtoms — Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) 30 сентября 2018 г.

Видео демонстрирует, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе «Сепар» в центре Донецка, после чего периметр осматривает охрана.

Когда в помещение входит глава республики вместе с охраной, раздаётся взрыв.

Ранее в ДНР сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ.

Власти республики также заявляли, что убийство Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.