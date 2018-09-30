Опубликовано видео взрыва в Донецке, при котором погиб Захарченко
- РИА Новости
Кадры были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1».
ЭКСКЛЮЗИВ— Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) 30 сентября 2018 г.
Убийство Александра Захарченко. Видео последних секунд жизни главы ДНР pic.twitter.com/LoDuDTtoms
Видео демонстрирует, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе «Сепар» в центре Донецка, после чего периметр осматривает охрана.
Когда в помещение входит глава республики вместе с охраной, раздаётся взрыв.
Ранее в ДНР сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ.
Власти республики также заявляли, что убийство Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб.
Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.