В ДНР рассказали о задержанном по подозрению в убийстве Захарченко

Задержанный по подозрению в убийстве главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины, заявил врио лидера ДНР Денис Пушилин.

«Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб», — написал он в Twitter.

По словам Пушилина, разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент ДКР СБУ.

Ранее врио главы ДНР заявил, что в рамках расследования дела задержан один человек, который дал показания.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.





