В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

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Убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил временно исполняющий обязанности лидера ДНР Денис Пушилин.
В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
  • РИА Новости

«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, в рамках расследования задержан один человек, который дал показания.

Ранее МВД ДНР опубликовало фото мужчины, разыскиваемого по данному делу.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.

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