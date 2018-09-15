В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
- РИА Новости
«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб», — цитирует Пушилина РИА Новости.
По его словам, в рамках расследования задержан один человек, который дал показания.
Ранее МВД ДНР опубликовало фото мужчины, разыскиваемого по данному делу.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.