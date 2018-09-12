МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко мужчины
- РИА Новости
«31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали указанное лицо и граждан, располагающих информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.
Отмечается, что на территории ДНР продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели Захарченко.
Ранее сообщалось, что в ДНР в рамках расследования убийства Захарченко ведётся розыск двух мужчин.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.