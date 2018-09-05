В ДНР в рамках расследования убийства Захарченко ведётся розыск двух мужчин

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Сотрудники Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики продолжают поиски двух человек, находившихся в день убийства главы ДНР Александра Захарченко в кафе «Сепар», где произошло преступление.
В ДНР в рамках расследования убийства Захарченко ведётся розыск двух мужчин
  • Reuters

«На территории ДНР продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко», — сообщила пресс-служба МВД ДНР.

На сайте размещено видео с фотографиями двух мужчин. Сотрудники правоохранительных органов призывают указанных людей или тех, кто знает об их местонахождении, сообщить в ближайший отдел полиции. Сотрудники МВД не уточняют, являются объявленные в розыск свидетелями или подозреваемыми.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.

Министерства иностранных дел Франции и Германии после убийства главы ДНР призвали силы, участвующие в урегулировании украинского конфликта, провести переговоры в нормандском формате.

2 сентября депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство Захарченко. Политик заявил, что ранее Служба безопасности Украины уже предпринимала попытки покушения на главу ДНР.

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