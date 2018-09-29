В адвокатской палате ЕС оценили позицию Порошенко по долгу перед Россией

Полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещёв прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна не должна выплачивать России долг в $3 млрд.

Свою позицию Порошенко обосновал тем, что бывший украинский лидер Виктор Янукович «вывез» эти деньги из страны.

Трещёв напомнил, что Международным валютным фондом (МВФ) долг был признан суверенным.

«Уже было заявлено, что это долг государства, а не какого-то конкретного лица или компании. Это правовая природа данных денег. И они обязаны их вернуть России... Переваливать долг с больной головы на здоровую, с одного лидера на другого — это не принимается в расчёт. В данном случае здесь больше политической подоплёки, чем правовой, к сожалению. Но я убеждён, что у нас есть все основания получить эти деньги», — отметил он.

Трещёв также указал на то, что российской стороне стоит апеллировать к правовым аргументам, не давая ситуации «скатиться в политику».

«Мы знаем, как ведёт себя Украина в ряде историй, будь то «Газпром» или какие-то другие деньги. Они с радостью их берут, но используют все правовые инструменты, чтобы сделать всё и не отдать, затянуть процесс любыми способами. Поэтому надо добиваться справедливости», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко рассказал, почему Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд.