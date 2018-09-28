На Украине выдачу гражданства Венгрии украинцам расследуют по статье о госизмене

Расследование предоставления венгерского гражданства украинцам в Берегове Закарпатской области ведётся по статье о государственной измене.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

«Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК («Государственная измена»). Это предварительная правовая квалификация», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

19 сентября в СМИ появилась информация, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят их не сообщать об этом властям.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил приведённые в СМИ факты.