В Ассоциации дипломатов раскритиковали инцидент с торгпредством России в Киеве

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Оксана Соломатина
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с RT прокомментировал инцидент с российским дипломатическим представительством в Киеве.
В Ассоциации дипломатов раскритиковали инцидент с торгпредством России в Киеве
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«Произошедшее показывает, что режим в Киеве всё в большей степени опирается на деклассированные, хулиганствующие элементы, которые используют в своей сомнительной политике. Тут я вижу большую опасность и для самих украинцев, потому что поощрение такого рода провокаций может привести к тому, что эти группки могут усиливаться и их ареал действий может иметь более широкие масштабы», — отметил он.

Бакланов также добавил, что подобный инцидент отражает общую деградацию обстановки на Украине.

«Поражает пошлый и низкий характер проведённой провокации. Я думаю, что партнёры, другие страны тоже оценят уровень ведения дел Киевом в настоящее время. Разумные, интеллигентные люди сделают для себя соответствующие выводы, потому что иметь дело с теми людьми, которые, находясь у власти, дают зелёный свет для подобного рода провокаций, вряд ли кто захочет. Поэтому я думаю, что произошедшее отражает общую деградацию обстановки на Украине», — заключил он.

27 сентября неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов в Киеве.

Также на территорию дипмиссии были брошены дымовые шашки.

МИД России вручил ноту посольству Украины в связи с данным инцидентом. 

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