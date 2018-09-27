В Киеве облили нечистотами машины российских дипломатов
Неизвестные напали на автомобили российских дипломатов в Киеве — их облили нечистотами и повредили. Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с данным инцидентом, рассказали РИА Новости в пресс-службе дипломатического представительства.
- РИА Новости
- © Здание посольства Российской Федерации в Киеве
«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера», — сказал представитель дипмиссии.
В конце августа сообщалось, что российское консульство в Киеве забросали дымовыми шашками.
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