В Киеве облили нечистотами машины российских дипломатов

Неизвестные напали на автомобили российских дипломатов в Киеве — их облили нечистотами и повредили. Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с данным инцидентом, рассказали РИА Новости в пресс-службе дипломатического представительства.

РИА Новости

© Здание посольства Российской Федерации в Киеве

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера», — сказал представитель дипмиссии. В конце августа сообщалось, что российское консульство в Киеве забросали дымовыми шашками.