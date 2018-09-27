В Киеве облили нечистотами машины российских дипломатов

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Неизвестные напали на автомобили российских дипломатов в Киеве — их облили нечистотами и повредили. Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с данным инцидентом, рассказали РИА Новости в пресс-службе дипломатического представительства.
В Киеве облили нечистотами машины российских дипломатов
  • РИА Новости
  • © Здание посольства Российской Федерации в Киеве

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера», — сказал представитель дипмиссии.

В конце августа сообщалось, что российское консульство в Киеве забросали дымовыми шашками.

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