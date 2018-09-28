На Украине националисты напали в суде на адвоката журналиста Муравицкого

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На Украине члены экстремистской группировки С14 напали в суде на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.
На Украине националисты напали в суде на адвоката журналиста Муравицкого
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что конфликт произошёл после того, как суд объявил перерыв.

Уточняется, что журналист подтвердил данную информацию на своей странице в Facebook.

«Дело у прокуроров валится!!! Только что прямо в зале суда Житомира титушки вместе с Евгением Карасем напали на моих адвокатов и избили их!!! Когда вышел прокурор, было совершено нападение!!!» — написал он.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев произошедшего, представители С14 находились в зале суда с холодным оружием. Охрана пустила их в здание под предлогом того, что рамка металлодетектора не фиксирует у националистов наличия оружия.

В августе 2017 года в СБУ сообщили об обысках, проведённых дома у Василия Муравицкого. Оппозиционного житомирского журналиста обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность страны и террористической деятельности. По данным СБУ, все эти преступления он совершил, публикуя свои материалы на ресурсах, якобы администрируемых из России и с «временно оккупированных территорий» Украины.

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