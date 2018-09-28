На Украине националисты напали в суде на адвоката журналиста Муравицкого

На Украине члены экстремистской группировки С14 напали в суде на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что конфликт произошёл после того, как суд объявил перерыв.

Уточняется, что журналист подтвердил данную информацию на своей странице в Facebook.

«Дело у прокуроров валится!!! Только что прямо в зале суда Житомира титушки вместе с Евгением Карасем напали на моих адвокатов и избили их!!! Когда вышел прокурор, было совершено нападение!!!» — написал он.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев произошедшего, представители С14 находились в зале суда с холодным оружием. Охрана пустила их в здание под предлогом того, что рамка металлодетектора не фиксирует у националистов наличия оружия.

В августе 2017 года в СБУ сообщили об обысках, проведённых дома у Василия Муравицкого. Оппозиционного житомирского журналиста обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность страны и террористической деятельности. По данным СБУ, все эти преступления он совершил, публикуя свои материалы на ресурсах, якобы администрируемых из России и с «временно оккупированных территорий» Украины.