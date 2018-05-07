Суд на Украине продлил арест журналисту Муравицкому

Королёвский районный суд Житомира продлил до 5 июля арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ.

Об этом РИА Новости заявил адвокат Андрей Гожый.

«Суд продлил Василию арест до 5 июля», — сказал он.



Отмечается, что следующее заседание состоится 1 июня.

Ранее Муравицкий заявил, что считает себя узником совести. Он пообещал, что продолжит бороться в украинских судах за своё освобождение.

По данным СБУ, с 2014 года журналист якобы по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации.