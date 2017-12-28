Дело обвиняемого в госизмене журналиста Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире

Верховный суд Украины постановил, что дело обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире. Об этом сообщает РИА Новости.