Дело обвиняемого в госизмене журналиста Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире

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Верховный суд Украины постановил, что дело обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство… удовлетворению не подлежит», — заявила судья.

Ранее суд продлил Муравицкому на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СБУ, с 2014 года журналист якобы по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации.

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