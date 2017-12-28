Дело обвиняемого в госизмене журналиста Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире
Верховный суд Украины постановил, что дело обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство… удовлетворению не подлежит», — заявила судья.
Ранее суд продлил Муравицкому на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным СБУ, с 2014 года журналист якобы по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации.
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