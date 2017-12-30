Обвиняемый в госизмене на Украине журналист Муравицкий назвал себя узником совести

Обвиняемый в государственной измене на Украине журналист Василий Муравицкий заявил, что считает себя узником совести.

«Фактически я четвёртый узник совести. В Украине за 25 лет официально признаны узниками совести четыре человека, четвёртый — это я… Фактически наше государство решило заняться торговлей людьми, я просто один из видов товара», — цитирует его РИА Новости.

Муравицкий пообещал, что продолжит бороться в украинских судах за своё освобождение.

Он добавил, что после освобождения намерен заняться развитием своего фонда, который будет помогать всем «политическим узникам».

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины постановил, что дело Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире.