В Госдуме назвали предвыборной лихорадкой пересмотр Украиной договоров с Россией

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT объяснил позицию Киева по договору о дружбе и пересмотру договора по Азовскому морю.
В Госдуме назвали предвыборной лихорадкой пересмотр Украиной договоров с Россией
  • РИА Новости

По словам депутата, парадокс заключается в том, что украинская сторона продолжает развивать сотрудничество.

«Оно выражается в том, что товарооборот растёт, — на 20% за это полугодие, насколько мне известно. Само сотрудничество продолжается, а права украинцев в России и права России на Украине, которые прописаны в этом договоре (договоре о дружбе. — RT), они будут перечёркнуты. По Азовскому морю, если они зачеркнут договор, надо будет пересматривать соглашение по внутренним водам», — подчеркнул он.

Калашников также связал действия Киева с «предвыборной лихорадкой».

«Россия ни одного договора с Украиной не разорвала. Всё это транслируется с Украины, потому что у них идёт предвыборная лихорадка: кто больше и громче крикнет сейчас, как больнее Россию зацепит. В данном случае это затронет, к сожалению, миллионы граждан, на которых отыгрываются эти «порошенки» и прочие другие», — заключил он.

Ранее МИД России получил ноту о непродлении Киевом договора о дружбе с Москвой.

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