Политолог объяснил заявления Киева по договору об Азовском море

Политолог Александр Асафов заявил RT, что угрозы Украины разорвать договор по Азовскому морю являются провокацией, направленной на привлечение внимания международного сообщества.

«Нужно отчётливо понимать, что все высказывания Украины по Азовскому морю имеют провокационное содержание, они пытаются заставить Россию действовать каким-то образом, чтобы потом назвать эти действия враждебными и создать положение жертвы. Сама «азовская тема» связана с тем, что Порошенко, приехавший выступить на ГА ООН, должен рассказать, как Россия мешает Украине по Азову, как нарушается морское законодательство, и прочие свои фантазии, чтобы международная общественность проявила волю и помогла Украине в строительстве военной базы или получении своего флота»,— отметил Асафов.

По его словам, любые деструктивные действия, касающиеся Азовской акватории, нанесут ущерб самой Украине.

«Сама позиция по Азовскому морю выбрана точкой по обвинению России, старые точки, такие как Крым, Донбасс и Boeing MH17, уже не актуальны, нужна новая позиция, чтобы оставаться в вечном конфликте. Угрожать разрывом договора для Украины означает полностью прекратить использование азовских портов, в этом очевиден экономический ущерб. На сайте президента Украины высказывались предположения, что стоит прорыть канал от Азовского моря до Чёрного — это план фантастический, но он должен был подарить морской простор и отрезать «ненавистный» Крым. Где-то в такой области их политические рассуждения и есть», — заключил Асафов.

Ранее в МИД России заявили, что пересмотр договора по Азовскому морю приведёт к последствиям для обеих сторон.