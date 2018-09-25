Украина заявила о провокациях против своих кораблей в Керченском проливе

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Военная прокуратура Украины зафиксировала «провокационные ситуации» во время прохода украинских кораблей в Керченском проливе, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Украина заявила о провокациях против своих кораблей в Керченском проливе
  • ©mil.in.ua

По его словам, для фиксации соблюдения Россией международных соглашений на борту одного из кораблей находились представители военной прокуратуры Украины.

«Военная прокуратура обеспечила надлежащее документальное оформление провокационных ситуаций, совершённых представителями Вооружённых сил России», — написал он в Facebook.

Лысенко отметил, что это понадобится для рассмотрения в международных судебных инстанциях. При этом он не сообщил, о каких конкретно провокациях идёт речь.

23 сентября два корабля ВМС Украины в сопровождении российских кораблей прошли под Крымским мостом

Позднее в Киеве заявили о создании «опасных инцидентов» Россией во время прохождения украинских судов. 

Подробнее — в материале RT.

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