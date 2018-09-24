В Госдуме ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT обвинение в адрес России со стороны ВМС Украины в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.
В Госдуме ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе
  • © Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Обвинение России «в опасных инцидентах», да ещё и на странице Facebook, говорит о страшном падении уровня военно-морского ведомства Украины. Все эти тезисы разрушаются об элементарную логику — штабной корабль «Донбасс» должны были списать ещё в прошлом году: бывшая плавмастерская не сильно соответствует понятию «боевой корабль». Тем не менее уверенности в том, что не будет никаких провокаций при прохождении под арками Крымского моста, ни у кого не было», — отметил Белик.

Депутат также назвал заявление ВМС Украины провокацией.

«Мне искренне жаль моряков украинского флота, которых командование выгнало в море на полуживых судах, чтобы они стали невольными актёрами в этом спектакле, сыгранном по сценарию, присланному от кураторов с Запада. Настоящие моряки, особенно старшее поколение, которое помнит СССР, видя мощь флота российского, с ужасом и болью в сердце сравнивали с тем, во что «майдан» превратил флот Украины за последние четыре года», — сказал Белик.

Тот факт, что при проходе арок моста украинские суда запросили у Росморпорта услуги лоцманов для прохода в Керченском проливе, говорит о признании Крыма российским, уверен парламентарий.

«Корабли запросили разрешение на проход в канале. Как тут не отметить, что даже ВМСУ признают, что Крым — наш, и вынуждены считаться с реальным раскладом сил в регионе? Вот главный итог PR-акции Украины», — заключил Белик.

Ранее в ВМС Украины заявили о создании «опасных инцидентов» со стороны России в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.

22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава Военно-морских сил Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить