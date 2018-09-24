В Госдуме ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT обвинение в адрес России со стороны ВМС Украины в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.

«Обвинение России «в опасных инцидентах», да ещё и на странице Facebook, говорит о страшном падении уровня военно-морского ведомства Украины. Все эти тезисы разрушаются об элементарную логику — штабной корабль «Донбасс» должны были списать ещё в прошлом году: бывшая плавмастерская не сильно соответствует понятию «боевой корабль». Тем не менее уверенности в том, что не будет никаких провокаций при прохождении под арками Крымского моста, ни у кого не было», — отметил Белик.

Депутат также назвал заявление ВМС Украины провокацией.

«Мне искренне жаль моряков украинского флота, которых командование выгнало в море на полуживых судах, чтобы они стали невольными актёрами в этом спектакле, сыгранном по сценарию, присланному от кураторов с Запада. Настоящие моряки, особенно старшее поколение, которое помнит СССР, видя мощь флота российского, с ужасом и болью в сердце сравнивали с тем, во что «майдан» превратил флот Украины за последние четыре года», — сказал Белик.

Тот факт, что при проходе арок моста украинские суда запросили у Росморпорта услуги лоцманов для прохода в Керченском проливе, говорит о признании Крыма российским, уверен парламентарий.

«Корабли запросили разрешение на проход в канале. Как тут не отметить, что даже ВМСУ признают, что Крым — наш, и вынуждены считаться с реальным раскладом сил в регионе? Вот главный итог PR-акции Украины», — заключил Белик.

Ранее в ВМС Украины заявили о создании «опасных инцидентов» со стороны России в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.

22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава Военно-морских сил Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма.