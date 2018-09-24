Депутат Рады высмеял заявление Порошенко о «самой сильной армии»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высмеял заявление украинского лидера Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте».

«Ну действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих наших главнокомандующих. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идёт к нам. Мы же самые сильные», — отметил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее Порошенко заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.

20 сентября он выступил с ежегодным посланием в парламенте, в ходе которого заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное вооружение.